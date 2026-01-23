Continua a leggere: Il numero di persone morte nell’incendio di un centro commerciale in Pakistan è salito a 67, ma ci sono ancora decine di dispersi
Fonte: il Post
Il numero di persone morte nell’incendio di un centro commerciale in Pakistan è salito a 67, ma ci sono ancora decine di dispersi
23 Gen 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: Il numero di persone morte nell’incendio di un centro commerciale in Pakistan è salito a 67, ma ci sono ancora decine di dispersi
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.