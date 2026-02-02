Il nuovo palazzo di giustizia di Firenze cade già a pezzi

La testata on line “Firenze Today”, riprendendo un articolo di “La Repubblca” riporta che

il nuovo Palazzo di Giustizia di Novoli cade già a pezzi. L’edificio inaugurato appena tre anni e mezzo fa continua ad avere problemi strutturali. Come riferiscono oggi le pagine locali del quotidiano La Repubblica, il mese scorso una grossa pietra si sarebbe staccata dalla facciata del palazzo, verso il lato che dà sul parco di San Donato. Il pezzo della facciata è fortunatamente caduto in una zona non di passaggio.

E’ l’ennesimo campanello di allarme sulla stabilità della struttura, già rilevato nel 2012 dagli ingegneri Andrea Ugolini e Paolo Mannelli in qualità di responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione del Palazzo di Giustizia, i quali rilevavano come “altissimo” il rischio legato alla instabilità delle lastre in pietra di Santa Fiora e di quelle in gres grigio antracite che ricoprono le facciate del palazzo. I due tecnici lanciavano il “pericolo per la vita umana” e chiedevano per questo un intervento immediato.