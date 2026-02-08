È quello del primo ministro uscente Anutin Charnvirakul, che ha puntato sul nazionalismo e ha il sostegno di monarchia ed esercito
Fonte: il Post
Il partito conservatore Bhumjaithai ha vinto le elezioni in Thailandia
8 Feb 2026 • 0 commenti
