Fonte: il Post
Il partito di Sanae Takaichi è in forte vantaggio alle elezioni in Giappone
8 Feb 2026 • 0 commenti
Secondo le previsioni dei media giapponesi, otterrà la maggioranza dei seggi rafforzando la stabilità del governo conservatore
