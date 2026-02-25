Pretende l’uso dei suoi sistemi di intelligenza artificiale senza limitazioni per azioni militari e di sorveglianza, ma la società non è d’accordo
Continua a leggere: Il Pentagono sta facendo forti pressioni su Anthropic
Fonte: il Post
Il Pentagono sta facendo forti pressioni su Anthropic
25 Feb 2026 • 0 commenti
Pretende l’uso dei suoi sistemi di intelligenza artificiale senza limitazioni per azioni militari e di sorveglianza, ma la società non è d’accordo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.