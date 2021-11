Il posto più freddo al mondo

In un articolo di NeoCha, Yvonne Lau racconta com’è vivere nel posto piu freddo della terra, la Jacuzia in Russia, con il contributo fotografico di Alexey Vasilyev.

La Jacuzia (o Sachà) è una repubblica della Russia, situata in Siberia orientale. Conosciuta per la tundra e il clima gelido, ha una superficie pari a quella dell’India, ma ospita (sparse nel proprio territorio) solo 3 milioni di persone.

Vivere in Jacuzia ha le sue peculiarità: a causa delle temperature rigide il suolo è costituito da «strati» di terreno ghiacciato (il permafrost). Sono necessarie delle palafitte per costruire in queste condizioni, in caso contrario il ghiaccio si scioglierebbe sotto il peso degli edifici.

Le foto di Vasilyev mostrano gli atti quotidiani dei cittadini di queste terre, intimamente legati a queste condizioni così particolari.

In aggiunta, un video del blogger Cenet, che ha visitato la Jacuzia e ha parlato con gli abitanti. Gli argomenti spaziano dal come riescano a sopravvivere in un luogo dalle condizioni climatiche estreme a quale sia il loro rapporto con la cultura russa, da cui sono stati influenzati da sempre.

Immagine: Степанов Слава, Panorama of the city of Yakutsk.