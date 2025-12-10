Il governo ha deciso di provare a sistemare i problemi segnalati dalla Corte dei Conti, e quindi dovrà ricominciare quasi da capo
Fonte: il Post
Il progetto del ponte sullo Stretto è tornato indietro di otto mesi
10 Dic 2025 • 0 commenti
