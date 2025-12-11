un sito di notizie, fatto dai commentatori

Il Segreto di Liberato – (intervista a LRNZ)

11 Dic 2025 di Hookii0 commenti

30 settembre 2024

SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.

Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.

Oggi Fabio Antonelli propone una puntata intervista con Lorenzo Ceccotti.

Un episodio intervista a Lorenzo Ceccotti/LRNZ sul Film “Il segreto di Liberato”

Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.