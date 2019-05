Il silenzio delle organizzazioni antirazziste e femministe sui video del rapper francese Nick Conrad [FR]

A cura di @Apollyon.

Gilles-William Goldnadel in un articolo di Le Figaro commenta le reazioni all’ultimo video del controverso rapper francese Nick Conrad , criticando il silenzio delle organizzazioni femministe in riguardo ai contenuti violenti del video di Conrad.

Dans un ordre d’idée voisin, certains pourraient penser qu’il est vain et peut-être même contre-productif de polémiquer sur le dernier clip du rappeur récidiviste et raciste anti blanc Nick Conrad qui se propose à présent et en chantant, après avoir voulu pendre les enfants blancs, de «baiser la France» et d’étrangler sur vidéo une femme blanche. […] Il est cependant difficile, dans le cadre du débat permanent et obsessionnel sur les questions du racisme et du sexisme, de ne pas faire remarquer que l’homme épargné judiciairement (5000 euros avec sursis) a rencontré dans sa récidive le silence glaçant des organisations antiracistes et féministes ayant toute pignon sur le côté gauche de la rue des Grands Principes.