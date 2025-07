Il sorriso nella ritrattistica

In questo senso, un ritratto non è mai stato tanto la registrazione di una persona, ma un ideale formalizzato. L’ambizione non era quella di catturare un momento, ma una certezza morale. I politici sono stati particolarmente sensibili a questo. Per un esempio più moderno e fotografico del principio, possiamo considerare Abraham Lincoln. Ecco un uomo più noto di altri, ai suoi tempi, per il suo senso dell’umorismo, e c’erano un certo numero di storie ben note su di lui che attiravano regolarmente scrosci di risate da parte di coloro che erano in sua compagnia. Mentre ci sono alcune immagini informali di lui con espressione bonaria, l’arguzia non abolisce la schiavitù senza una dura opposizione critica, e nella sua immagine più nota, il “ritratto di Gettysburg”, assume l’espressione più seria che si possa immaginare. Queste immagini sono così potenti che è così che viene generalmente ricordato oggi. Mark Twain, un contemporaneo di Lincoln, fu fermo sulla questione in una lettera al Sacramento Daily Union: “A photograph is a most important document, and there is nothing more damning to go down to posterity than a silly, foolish smile caught and fixed forever.”.