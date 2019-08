Il “vampiro dai denti d’acciaio” di Glasgow

A cura di @Good ol’ Charlie Brown.

Un articolo di Queryonline parla di un mistero vintage non particolarmente conosciuto in Italia. Il 23 settembre del 1954 centinaia di ragazzi si ritrovano in un cimitero di Glasgow per dare la caccia ad un vampiro dai denti d’acciaio, per quello che diventerà un famoso caso di panico collettivo. La notizia giunge in Italia dopo qualche giorno: per Maria Morante e Dino Buzzati sarebbe stata tutta colpa dei fumetti.

Immagine da Flickr.