Attorno a “Crusader Kings II” e alla sua visione distorta della storia si è costruito un pezzo importante dell’ideologia politica dell’alt right
Fonte: il Post
Il videogioco che ha contribuito a radicalizzare la destra statunitense
24 Gen 2026 • 0 commenti
