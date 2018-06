In Germania il governo traballa [EN+DE]

A cura di @Yoghi.

Come riporta Politico, in questi giorni in Germania si sta consumando la piú grave crisi del centrodestra da 70 anni a questa parte.

Il tema dell’immigrazione rischia di frantumare la storica alleanza tra la CDU (di matrice protestante e radicata al nord) e il partito fratello della CSU (cattolico, di orientamento piú radicale e al governo da decenni in Baviera)

Horst Seehofer il ministro federale degli interni (CSU) sarebbe pronto a ordinare l’espulsione forzata dei rifugiati residenti in Germania ma registrati in un altro paese UE, questo senza l´autorizzazione della cancelliera (il suo diritto costituzionale di emanare tale ordine è in dubbio).

Angela Merkel al momento ha conservato il sostegno dei deputati della CDU, anche grazie all’appoggio decisivo del presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble e ha minacciato di destituire Seehofer, il che di fatto aprirebbe una crisi di governo e probabilmente condurrebbe a nuove elezioni.

Nel frattempo il presidente del consiglio bavarese Martin Söder (CSU) ha rinunciato al sostegno della cancelliera alle elezioni statali (dove la CSU, incalzata dall’AFD, rischia di perdere la maggioranza assoluta dopo decenni di governi monocolore) e ha chiesto quello del cancelliere austriaco Kurz, noto per la sua linea dura sui respingimenti alle frontiere.

Un editoriale della Süddeutsche Zeitung nota come la CSU si stia avviando a diventare una Lega Süd (in italiano nel testo) prendendo a modello la Lega di Matteo Salvini.