Alle elezioni presidenziali il socialista António José Seguro è stato a sorpresa il più votato: i sondaggi davano per favorito André Ventura di Chega!
Fonte: il Post
In Portogallo ci sarà il ballottaggio tra il candidato di sinistra e quello di estrema destra
19 Gen 2026 • 0 commenti
