In ricordo di Carlo Petrini

In occasione della morte di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, Il Foglio pubblica due articoli che lo ricordano.

Il primo, dal blog Agrifoglio, a firma di Antonio Pascale, dal titolo “Il cibo: meriti e demeriti di Slow Food“, dove Pascale analizza pregi e difetti del pensiero di Slow Food.

Il secondo, della Redazione, dal titolo “È morto Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food aveva 76 anni“, dove si ricorda la figura di Petrini, la scelta di promuovere il cibo “buono, pulito e giusto” contro l’ascesa dei fast food.