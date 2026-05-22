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Immagine tratta da Pixabay

In ricordo di Carlo Petrini

22 Mag 2026 di Su suggerimento di Aria di Pioggia0 commenti

In occasione della morte di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, Il Foglio pubblica due articoli che lo ricordano.

Il primo, dal blog Agrifoglio, a firma di Antonio Pascale, dal titolo “Il cibo: meriti e demeriti di Slow Food“, dove Pascale analizza pregi e difetti del pensiero di Slow Food.

Il secondo, della Redazione, dal titolo “È morto Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food aveva 76 anni“, dove si ricorda la figura di Petrini, la scelta di promuovere il cibo “buono, pulito e giusto” contro l’ascesa dei fast food.


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