In Sud America guai per tutti

Cosa c’entra Jack Ryan con Cavour? Il personaggio creato dallo scrittore americano Tom Clancy, e oggi protagonista della omonima serie TV di Amazon, apre la nuova stagione spiegando perché il Venezuela, che possiede tra i più vasti giacimenti di petrolio e oro al mondo, è una delle maggiori minacce mondiali. E sta vivendo quella che attualmente è una delle più gravi crisi umanitarie. Ma anche in Cile, Argentina e Bolivia sono in corso delle manifestazioni di protesta. Il denominatore comune di tutto il Sud America sembra essere il caos, perché quasi tutti i paesi del continente soffrono di crisi economiche e politiche.

Perché i guai in Sud America riguardano anche l’Europa e l’Italia. Nel quinto episodio della 2ª stagione di Cavour, Francesco Maselli ne discute con Cecilia Sala, giornalista e inviata in Venezuela e Cile, e Nicola Bilotta, economista per The Banker Research Team del Financial Times.