In UK, ciclista condannato a pagare danni e spese legali al pedone che aveva investito mentre quest’ultimo attraversava col rosso [EN]

A cura di @perodatrent.

Il Guardian riporta il caso di un ciclista condannato a pagare danni e spese legali ad una donna a piedi che aveva investito sulle strisce mentre la vittima passava col rosso usando il telefono cellulare.

Secondo il giudice, “Cyclists must be prepared at all times for people to behave in unexpected ways.”

Sia il ciclista che la donna erano caduti ed avevano peso conoscenza, ma solo la donna investita aveva avuto l’accortezza di sporgere denuncia per danni. Sempre secondo il giudice, “Ms Brushett and Mr Hazeldean were equally culpable in this accident and Mr Hazeldean, for whatever reason, hasn’t made a claim and so only Ms Brushett is getting a payout.”