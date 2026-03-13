In vista delle elezioni del 12 aprile, il principale rivale di Orbán sta andando così bene che vari partiti di opposizione hanno rinunciato a partecipare per sostenerlo
Continua a leggere: In Ungheria Péter Magyar si sta mangiando l’opposizione
Fonte: il Post
In Ungheria Péter Magyar si sta mangiando l’opposizione
13 Mar 2026 • 0 commenti
In vista delle elezioni del 12 aprile, il principale rivale di Orbán sta andando così bene che vari partiti di opposizione hanno rinunciato a partecipare per sostenerlo
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.