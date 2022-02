Inchiesta: passaporti falsi permettono a membri dell’ISIS di entrare in Europa e USA [EN]

Il Guardian pubblica i risultati di un’inchiesta fatta dai suoi giornalisti, che hanno finto di essere clienti interessati all’acquisto di passaporti falsi, venduti da un cittadino uzbeko, che permetterebbero l’ingresso anche in Europa ed USA.

Il Guardian dice di essere a conoscenza di almeno dieci casi in cui questi passaporti sono stati usati per attraversare il confine fra Siria e Turchia. Vengono venduti in luoghi come Al Hawl, il campo profughi nel nord-est della Siria in cui sono rifugiate 60.000 persone, alcune delle quali si presume intrattengano legami con l’ISIS:

The Uzbek’s business is doing so well he recently opened a new channel on the encrypted messaging app Telegram with the official-sounding name “Istanbul Global Consulting”. […]

“I do not ask about which group someone is with. I am willing to work with anyone,” the Uzbek said in a message chat with the Guardian, which posed as an interested client. “It is not my job to see who is bad and who is not. The security services should deal with it.”