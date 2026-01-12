La Corte internazionale di giustizia dovrà pronunciarsi sulle persecuzioni e sulle violenze sistematiche compiute contro la popolazione rohingya
Fonte: il Post
Inizia il processo per genocidio contro il Myanmar
12 Gen 2026 • 0 commenti
