Internet è inondata di immagini pedopornografiche [EN]

Un articolo del New York Times (link alternativo) dà conto della crescente diffusione di immagini pedopornografiche in internet. L’articolo è il risultato di un’inchiesta condotta dal quotidiano in un “sottobosco di criminalità” che ha sfruttato le manchevolezze delle compagnie e delle istituzioni che avrebbero dovuto contrastare il fenomeno.

While the material, commonly known as child pornography, predates the digital era, smartphone cameras, social media and cloud storage have allowed the images to multiply at an alarming rate. Both recirculated and new images occupy all corners of the internet, including a range of platforms as diverse as Facebook Messenger, Microsoft’s Bing search engine and the storage service Dropbox.