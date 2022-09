Intrecci di naso

Fate ascoltare questa puntata ai vostri cani da tartufo!

Puntata 424, condotta da Giuliana e Luca, alla scoperta di odori, intrecci e alieni…

Luca ci parla di un recente studio che correla la capacità di instaurare “click friendships” (in italiano amicizie istantanee) in base all’odore. In particolare, come persone che emettono uno spettro di odori simili siano in grado di instaurare amicizie più velocemente, rendendoci più simili in questo ai nostri cugini primati.

Per approfondire: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn0154

Nell’esterna tutta interna alla redazione, Romina e Antonello ci parlano della topologia del DNA. In particolare di come gli intricati avvolgimenti della molecola su se stessa, importantissimi a livello biologico, possano essere descritti in modo matematico. Inoltre scopriamo il ruolo delle topoisomerasi, enzimi che agiscono proprio sulla conformazione della molecola.

Per approfondire: Mirkin, Sergei M. “DNA topology: fundamentals.” Encyclopedia of Life Sciences 111 (2001): https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=51af200ad3df3e394900001f&assetKey=AS%3A272116866322437%401441889124957

Infine Giuliana ci racconta chi era Frank Drake, recentemente scomparso, e quale potrebbe essere il futuro della ricerca di comunicazione con gli alieni, grazie alla meccanica quantistica.

Per appronfondire: https://journals.aps.org/prd/pdf/10.1103/PhysRevD.105.123033