Io, «The Whale» e voi

Jonathan Zenzi scrive sul Post la sua opinione di persona obesa sul fim The Whale la nuova opera di Darren Aronofsky (attenzione: l’articolo svela parte della trama).

Io mi faccio la doccia ogni giorno, non mi pulisco le mani sporche sulla maglietta, mi taglio le unghie, non prendo a manate il computer quando lo accendo, non sverso la marmellata direttamente dal vasetto e non prendo a schiaffi le cose che mangio. La realtà è piena di persone magre che vivono nello squallore in cui vive Charlie, e il peso non incide sulle scelte di come coltivare il proprio spazio domestico.