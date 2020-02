Iowa: cronaca di un pasticcio annunciato

Il pasticcio dell’app dei dem: cronaca di un disastro annunciato

È stata l’app più “disruptive” della storia. Nella terminologia in auge da anni in Silicon Valley (e tra i suoi pallidi imitatori), una tecnologia è disruptive (dirompente) quando copre un mercato che in precedenza non era servito, o quando offre una alternativa più semplice e conveniente a un prodotto esistente (per l’origine del termine vedi TechCrunch). E tale doveva essere l’intento di IowaReporter, l’app usata in Iowa per conteggiare e trasmettere i risultati dei voti delle primarie democratiche locali, inviandoli dai caucus al comitato nazionale.