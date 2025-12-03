Continua a leggere: Israele ha detto che riaprirà il varco di Rafah per permettere alle persone palestinesi di andare dalla Striscia di Gaza in Egitto
Fonte: il Post
Israele ha detto che riaprirà il varco di Rafah per permettere alle persone palestinesi di andare dalla Striscia di Gaza in Egitto
3 Dic 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: Israele ha detto che riaprirà il varco di Rafah per permettere alle persone palestinesi di andare dalla Striscia di Gaza in Egitto
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.