La bufala del premio Nobel Carlo Rubbia che nega il cambiamento climatico

Su Valigia Blu, Antonio Scalari prova a fare un po’ di chiarezza sulle parole pronunciate nel 2014 dal premio Nobel Carlo Rubbia sui cambiamenti climatici.

In questi giorni, dopo le manifestazioni sul clima, ha ripreso a girare il video di un intervento del fisico, premio Nobel, Carlo Rubbia (non un climatologo) in una seduta delle commissioni riunite “Ambiente e Territorio” di Camera e Senato del 2014. Il video ha un titolo acchiappa-click – “Carlo Rubbia, Nobel per la fisica, smonta la bufala dei cambiamenti climatici” – che non sintetizza correttamente né rispecchia quello che viene detto. Rubbia, in questo video, non smonta nessuna bufala che riguardi il clima, anche se piacerebbe a chi è impegnato a diffondere disinformazione sul tema.