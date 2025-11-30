Secondo la procura di Milano alcune intercettazioni proverebbero che sia stata concordata in maniera irregolare fra Caltagirone, i Del Vecchio e il governo: una guida per capirci qualcosa
Fonte: il Post
La complicata indagine sull’acquisto di Mediobanca da parte di MPS, spiegata
30 Nov 2025 • 0 commenti
