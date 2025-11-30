La congiura dei mediocri

Come funziona una società in cui il pressapochismo non è solo tollerato, ma addirittura normalizzato e previsto? Due sociologi cercano di spiegarlo sulla base del funzionamento di molte istituzioni italiane, pubbliche e private, con una particolare attenzione all’università.

In molti di questi contesti, è normale promettere di scambiarsi beni e servizi di alta qualità, e poi fornirne di più mediocri. Non si tratta di un imbroglio: le persone coinvolte si aspettano che succeda così, e non cercano di cambiare la situazione. Il sistema è molto stabile: ogni volta che uno riceve un servizio di qualità inferiore a quella prevista, si sente moralmente legittimato a comportarsi allo stesso modo, in un ciclo continuo di tolleranza delle mancanze altrui. Addirittura, l’arrivo di un attore che effettivamente mantiene quello che promette è percepito come un elemento di disordine: è anche per questa ragione, secondo gli autori, che nell’accademia italiana non ci sono molti stranieri. Allo stesso tempo, nessuno vuole rinunciare a mantenere la finzione che sia richiesta un’alta qualità. Il risultato è un equilibrio molto solido, mutualmente soddisfacente per gli attori coinvolti, ma che comunque porta a scarsi risultati e mina l’efficienza e la credibilità delle istituzioni.