La crociata europea contro l’aria condizionata

Noah Smith parla di come percepisce il rapporto degli Europei con l’aria condizionata. A differenza di Americani, Cinesi e Giapponesi, gli abitanti del vecchio continente non sembrano apprezzare questa tecnologia, e solo il 20% delle abitazioni ne dispone. Un tempo almeno il Nord Europa poteva considerarla una tecnologia inutile, ma il riscaldamento globale ha reso le ondate di calore un problema diffuso anche là.

Si tratta sia di preferenze individuali, sia di scelte politiche precise (nel cantone di Ginevra bisogna chiedere un permesso ufficiale per installare l’aria condizionata). Spesso l’ostilità all’aria condizionata viene motivata con l’esigenza di risparmiare elettricità e di non contribuire ad aggravare lo stesso problema che si sta affrontando, il cambiamento climatico. Si tratta però di una motivazione fragile, in un continente che comunque oggi contribuisce solo al 13% delle emissioni globali. C’è probabilmente anche un’ostilità culturale, in quanto l’aria condizionata viene vista come un prodotto del consumismo americano, che minaccia lo stile di vita europeo. Le conseguenze, però, sono che molti più Europei che Statunitensi muoiono per colpa delle ondate di calore.