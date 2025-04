La domesticazione dei cani potrebbe essere avvenuta anche senza l’intervento umano

Un articolo uscito per National Geographic discute come i cani potrebbero essere stati addomesticati a partire dai lupi senza necessariamente un intervento umano diretto.

Esistono due teorie sull’origine dei cani e il sul ruolo avuto dagli esseri umani: una sostiene che gli uomini abbiano addomesticato lupi selezionando quelli più docili.

L’altra ipotesi ritiene che alcuni lupi, più confidenti, si siano avvicinati agli insediamenti umani per nutrirsi di avanzi, auto-selezionandosi.

Gli scienziati hanno usato modelli agent-based (ABM) per simulare le condizioni necessarie per la speciazione dei cani dagli antichi lupi e per rispondere a questa domanda:

Questi modelli ABM sono stati utilizzati così come recita l’abstract dello studio:

A major critique of the latter hypothesis is whether evolution by this natural selective pathway could have occurred in a sufficiently short time span. Simulating the process would help demonstrate if such an objection is sufficient to dismiss this hypothesis. Thus, we constructed an agent-based model of the evolution of a single trait, a measure of human tolerance, in canines to test the merit of the time constraint objection. We tested scenarios both with and without mate preference to provide a potential sexual selective force. We used fecundity and mortality rates from the literature for validation. Hartigan’s dip test of unimodality was used to measure if and when divergence of populations occurred. Our results indicate that the proto-domestication hypothesis cannot be rejected on the basis of time constraints.