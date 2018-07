La fine di Julian Assange [EN]

A cura di @Mrrshan.

Glenn Greenwald, su the Intercept, fa il resoconto della situazione di Julian Assange: l’Ecuador avrebbe deciso di ritirare l’asilo politico al fondatore di Wikileaks, per consegnarlo al Regno Unito.

Assange è ricercato dalle autorità britanniche per non aver rispettato i termini del rilascio su cauzione, un delitto che prevede la carcerazione per 3 mesi; il timore più grosso, però, è l’estradizione negli USA. Jess Session, procuratore generale degli Stati Uniti, ha definito l’arresto di Assange “una priorità” e Mike Pompeo, Segretario di Stato, è stato ancora più chiaro: “Non dobbiamo permettere ad Assange e ai suoi colleghi di usare il valori della libertà di parola contro di noi”.