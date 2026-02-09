Il ministero dell’Interno francese ha equiparato il partito di Jean-Luc Mélenchon al Rassemblement National, fra molte polemiche
Fonte: il Post
9 Feb 2026 • 0 commenti
