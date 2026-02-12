Il ministro degli Esteri francese ha accusato la relatrice dell’ONU di antisemitismo sulla base di un’espressione che non ha usato
Continua a leggere: La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese per una frase manipolata
Fonte: il Post
La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese per una frase manipolata
12 Feb 2026 • 0 commenti
Il ministro degli Esteri francese ha accusato la relatrice dell’ONU di antisemitismo sulla base di un’espressione che non ha usato
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.