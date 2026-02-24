Continua a leggere: La Francia ha sanzionato l’ambasciatore statunitense in Francia per non essersi presentato a una convocazione del ministero degli Esteri
Fonte: il Post
La Francia ha sanzionato l’ambasciatore statunitense in Francia per non essersi presentato a una convocazione del ministero degli Esteri
24 Feb 2026 • 0 commenti
Continua a leggere: La Francia ha sanzionato l’ambasciatore statunitense in Francia per non essersi presentato a una convocazione del ministero degli Esteri
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.