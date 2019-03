La garanzia, questa sconosciuta

A cura di @Aghi di Pino (modificato).

Come riportano un vecchio articolo di QuiFinanza, in breve ed in modo molto semplice, e l’inserto Diritti e Risposte del Corriere della Sera, con più approfondimento e particolari, a venti anni di distanza dalla pubblicazione delle direttive europee sulla garanzia e a quasi quindici dalla approvazione in Italia del Codice del Consumo, che queste norme recepisce, le dinamiche che regolano la garanzia sui prodotti sono ancora pochissimo conosciute.

Non sono chiare ad esempio le differenza tra garanzia legale e garanzia commerciale, cosa copre la garanzia, come attribuire l’onere della prova e chi deve farsi carico del prodotto non conforme.

Chi volesse andare ancora più a fondo si può scaricare il Codice al Consumo completo. Gli articoli che parlano della garanzia sono quelli dal 128 in avanti.

Immagine da pxhere.