La geografia non è mnemonica nè noiosa

Il Bo Live recensisce due libri di recente pubblicazione che trattano dell’importanza della geografia nel mondo di oggi, ricordando come la disciplina sia utile per orientarsi nello spazio fisico e anche per aiutarci a criticare il nostro “spazio mentale”.

Il primo, del geografo padovano Mauro Marotto, presenta alcuni aspetti della disciplina e come questi si intersechino con le popolazioni e la loro storia.

Il secondo è la traduzione italiana del libro di un geografo britannico, che tenta di sfatare “miti e bugie” su cui è stata costruita la nostra cultura (e la nostra storia). Secondo il suo filo logico, i concetti di base che usiamo per valutare gli aspetti “geografici” del mondo non sono tanto scoperte, quanto invenzioni, che sono state usate per costruire una sorta di determinismo ambientale, cioè l’idea secondo cui il clima e l’ambiente “determinano” l’intelligenza umana e lo sviluppo della società.