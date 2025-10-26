un sito di notizie, fatto dai commentatori

Lupini
Campo di Lupinus nootkatensis in Islanda, immagine da Wikimedia Commons

La grande invasione dei lupini in Islanda

26 Ott 2025 di Qwerty0 commenti

Il blog “un italiano in Islanda” ci introduce al tema della gestione dei lupini in quel paese, trattato anche da un articolo di Planet Forward.

Il paesaggio islandese non è per niente “naturale”, ed è sempre stato modificato dall’uomo: i boschi di betulle che in origine ricoprivano una buona parte dell’isola furono abbattuti dai primi coloni vichinghi per creare pascoli, e la fortissima erosione portata dal vento e dal bestiame ha impedito che si ricostituisse il paesaggio originario, anche quando, nel XX secolo, si sono fatti sforzi imponenti di riforestazione. Da qualche decennio, però, sono stati introdotti i lupini (non quelli che conosciamo noi, ma una sottospecie originaria dell’Alaska, con semi non commestibili), che ora a ogni estate riempiono l’isola di fiori blu e viola. I lupini rilasciano azoto nel terreno, rendono il suolo più stabile, permettono il ritorno di lombrichi e (pian piano) betulle, e prevengono le tempeste di sabbia e cenere vulcanica. Non mancano però i problemi: i lupini tolgono spazio ad altre specie come i mirtilli, e perfino alle aree di nidificazione degli uccelli. Dal 2011 è stata dichiarata specie invasiva.

Gli scienziati non sono proprio un coro unisono in questo contesto, e la valutazione dell’impatto della pianta è ambivalente anche tra di loro, e dipende in larga misura da convinzioni personali di tipo politico. Il fatto che non ci sia una voce scientifica dominante pro o contro lupini è forse la dimostrazione migliore del fatto che questa pianta non è così dannosa come alcuni attivisti dicono.

Cosa bisogna fare, quindi? Preservare un ecosistema che è esso stesso il risultato di un disastro ecologico portato dall’uomo? Creare un nuovo ambiente, radicalmente diverso da entrambi quelli precedenti? Secondo l’autore del blog:

Sono consapevole che la diffusione della specie vada monitorata e controllata per individuare eventuali criticità – e ciò viene già fatto regolarmente – del resto non esistono il bene e il male assoluto: anche il diffondersi dei lupini e del verde in Islanda è un fenomeno con delle ombre (pare che non sia visitato significativamente dagli insetti impollinatori, e ruba “spazio” ad altre specie locali, anche se queste non hanno gli stessi benefici per il terreno che offre il lupino), e proprio per questo, forse, la posizione estrema in ambo i sensi è sbagliata: lupini sì ad ogni costo/lupini no ad ogni costo. Meglio: lupini sì, ma a determinate condizioni, e sotto un attento controllo per evitare di creare altri problemi nel cercare di risolverne uno.


