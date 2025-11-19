Continua a leggere: La Lituania riaprirà giovedì il proprio confine con la Bielorussia, chiuso da fine ottobre per una disputa sui palloni aerostatici
Fonte: il Post
La Lituania riaprirà giovedì il proprio confine con la Bielorussia, chiuso da fine ottobre per una disputa sui palloni aerostatici
19 Nov 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: La Lituania riaprirà giovedì il proprio confine con la Bielorussia, chiuso da fine ottobre per una disputa sui palloni aerostatici
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.