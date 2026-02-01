Nell’ottobre del 2015 un uomo scomparve a Marcheno, in provincia di Brescia: il processo stabilì che era stato ucciso e il suo corpo gettato in un forno di fusione
La lunga storia dell’omicidio nella fonderia
1 Feb 2026 • 0 commenti
