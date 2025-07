La marcia delle locuste

L’articolo di Sara Urbani, uscito sulle pagine de IlBoLive, riferisce di nuovo studio pubblicato su Science sul comportamento collettivo delle locuste, che sfida i modelli teorici precedenti basati sull’idea che gli insetti si comportino come “particelle auto-propulse”.

I ricercatori dell’Università di Costanza in un recente studio hanno invece dimostrato che i movimenti degli sciami di locuste sono guidati da meccanismi sensoriali e cognitivi complessi, piuttosto che dalla semplice densità o allineamento tra individui.

In order to explain their results, it was necessary for the Konstanz team to rethink the approach of modeling collectives from the bottom up. “Locusts are not behaving like simple particles that align with one another”, says Iain Couzin. “We realized that we need to model them as cognitive agents – processing their surroundings and making decisions about where to move next.” The research team developed a simple cognitive model, informed by the neurobiology of the neural circuits used by animals for spatial navigation, termed a “ring attractor” neural network. In this model, individuals have a simple neural representation of the bearing towards, but not the body orientation or direction of motion, of neighbours. Movement decisions emerge through a dynamic process in which neural representations compete or converge based on relative positioning, ultimately reaching a consensus that determines the direction of motion.