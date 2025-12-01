Soprattutto ha “scelto di non scegliere” chi favorire tra i suoi piloti, e ora rischia che nessuno dei due vinca il Mondiale di Formula 1, pur con l’auto migliore
Fonte: il Post
La McLaren ha fatto qualche errore di troppo
1 Dic 2025 • 0 commenti
