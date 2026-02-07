Ha stabilito il nuovo record olimpico nei 3.000 metri, dopo una stagione difficile a causa di un’infezione virale
Fonte: il Post
La medaglia d’oro inaspettata di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità
7 Feb 2026 • 0 commenti
