La molecola che ha cambiato la Costa del Golfo [EN]

In una serie di articoli pubblicati da Houston Chronicle (parte 1, parte 2 e parte 3), Jordan Blum illustra l’impatto della fratturazione idraulica (o fracking) sull’industria chimica texana: l’abbondanza di etano a basso costo estratto dal gas da argille (o shale gas) ha messo in moto enormi investimenti in impianti e portato alcune contee a diventare esportatrici nette di merci, evento raro negli USA.

In questa serie di articoli, Blum segue il percorso dell’etano, dal luogo di estrazione all’impianto petrolchimico dove è trasformato in etilene, fino al porto di Houston, da dove parte per l’asia e per altri mercati emergenti, dove verrà lavorato.

Fracking begins with a bang — literally. Small explosive charges are lowered into the well, armed beginning at a depth of 200 feet, and detonated to create the initial fractures in the steel casing and shale rock. Next, the mixture of water, chemicals and sand are pumped into the well at a rate of 4,500 gallons a minute.

The sand, known in the industry as proppant, keeps the tiny fissures open; the chemicals help oil and gas to flow more easily from shale reservoirs. […]

From there, the stream of natural gas liquids was piped to Mont Belvieu, located about 35 miles east of Houston, where the ethane was separated from any other natural gas liquids. But it wasn’t the final destination for these hydrocarbon molecules.

It’s just the beginning of a transformation that is changing the flow of international commerce.