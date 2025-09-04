La musica del mondo The Last Of Us

09 marzo 2023
SuonA Tipo Bene è un podcast che esplora film, serie TV e videogiochi attraverso le loro colonne sonore! Pensato per chiunque, a prescindere dalle conoscenze musicali.
Tenuto da Fabio Antonelli, compositore, produttore e polistrumentista, spiega la funzione della musica e i suoi retroscena, il tutto accompagnato da ospiti a sorpresa.
In questa puntata Fabio Antonelli, nuovamente in solitaria, parla della colonna sonora del videogioco The Last Of Us
In questo episodio trattiamo della colonna sonora del videogioco The Last Of Us e la sua colonna sonora composta da Gustavo Santaolalla.
Per chi preferisce, qui l’episodio su Youtube
