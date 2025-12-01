Lo ha detto al Financial Times il presidente del comando militare Giuseppe Cavo Dragone, parlando di essere più «aggressivi»
La NATO sta valutando di rispondere alle provocazioni russe, dice il suo capo militare
1 Dic 2025 • 0 commenti
