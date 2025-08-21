Fumettologica pubblica un dotto e documentato articolo che spiega come alcune narrazioni riguardanti la “numero uno”, la prima moneta guadagnata da Paperone, siano errate perché interpretano il valore che Paperone le attribuisce come dovuto a proprietà magiche, mentre le storie originali fanno chiaramente capire che il valore è quello affettivo, dovuto al ricordo della fatica con cui la aveva guadagnata e della delusione del suo valore monetario scarso o nullo.
Le interpretazioni per cui Paperone attribuisce proprietà magiche alla monetina derivano dall’intervento nelle storie di un altro personaggio dei fumetti, Amelia.
L’equivoco circa la presunta “magia” sprigionata dalla Numero Uno risale al 1961. In quell’anno Barks creò un nuovo antagonista per Paperone, la strega Amelia, i cui incantesimi erano finalizzati a un unico obiettivo: impadronirsi di alcune monete particolari appartenute ai miliardari del pianeta, fonderle sul Vesuvio e forgiare un amuleto che la facesse diventare «ricca, ricca, ricca»…
… il rapporto tra la fattucchiera e Paperone è affascinante soprattutto per le loro considerazioni opposte in fatto di occultismo. Se lei crede ai fenomeni paranormali, lui personifica lo scetticismo di Barks, che in molte storie si divertì a smitizzare le leggende più fantasiose della cultura occidentale a suon di ragionevolezza e pragmatismo.
