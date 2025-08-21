Fumettologica pubblica un dotto e documentato articolo che spiega come alcune narrazioni riguardanti la “numero uno”, la prima moneta guadagnata da Paperone, siano errate perché interpretano il valore che Paperone le attribuisce come dovuto a proprietà magiche, mentre le storie originali fanno chiaramente capire che il valore è quello affettivo, dovuto al ricordo della fatica con cui la aveva guadagnata e della delusione del suo valore monetario scarso o nullo.

Le interpretazioni per cui Paperone attribuisce proprietà magiche alla monetina derivano dall’intervento nelle storie di un altro personaggio dei fumetti, Amelia.