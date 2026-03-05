La Russia ha accusato gli ucraini, che impiegando droni marini avrebbero causato un incendio a bordo: non sarebbe la prima volta
Continua a leggere: La petroliera russa affondata nel mar Mediterraneo per un attacco esplosivo
Fonte: il Post
La petroliera russa affondata nel mar Mediterraneo per un attacco esplosivo
5 Mar 2026 • 0 commenti
La Russia ha accusato gli ucraini, che impiegando droni marini avrebbero causato un incendio a bordo: non sarebbe la prima volta
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.