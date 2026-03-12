La piattaforma Tolino chiude in Italia

IBS e Libraccio stanno comunicando ai propri clienti la fine del servizio legato alla piattaforma Tolino.

Il servizio terminerà il 18 maggio 2026, data in cui verrà chiuso il webreader Tolino, il cloud associato agli account e il supporto ai dispositivi per i clienti che avevano acquistato ebook attraverso gli store IBS e Libraccio.

Gli utenti dovranno scaricare e salvare localmente i propri contenuti, perché tutti gli ebook in formato PDF e i file personali caricati sul cloud Tolino che non verranno recuperati entro quella data saranno eliminati e non saranno più accessibili.