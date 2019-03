La prevalenza del cretino malintenzionato è stata favorita dai media [EN]

A cura di @cocomeraio.

George Monbiot scrive sul Guardian che sono stati i mass media a favorire l’ascesa di millantatori e sbruffoni dando loro un palcoscenico, consentendogli di inquinare il dibattito politico.

If you are caught lying, cheating, boasting or behaving like an idiot, you’ll be flooded with invitations to appear on current affairs programmes. If you play straight, don’t expect the phone to ring.