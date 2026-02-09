Cinquant’anni fa a Bologna cominciarono le trasmissioni di Radio Alice, che si interruppero solo quando la polizia ne distrusse la sede
La radio più influente della controcultura italiana durò poco più di un anno
9 Feb 2026
